懸案30年兇手成謎 韓國「華城連環殺人案」發現重大突破

2019-09-19 00:01

〔即時新聞／綜合報導〕1986年至1991年韓國發生「華城連環殺人案」，共有10名受害者遭到兇嫌凌辱後殺害，而兇嫌的身分懸宕了30年至今有了突破性的進展。韓國媒體18日大篇幅報導指出，韓國科學搜查研究院發現，有一名正在獄中服刑的犯人，其DNA與其中一名受害者的內衣上採集到的DNA完全符合。目前，警方正在調查這名男子是否犯下了所有案件。

1986年9月15日到1991年4月3日，韓國京畿道華城郡附近的村莊，共有10名女性遭人先姦後殺。為了緝捕兇手，當時韓國警方動員了200萬軍警，調查了2萬多名嫌疑犯，鑑定5百多組DNA，但仍一無所獲。

綜合媒體報導，南韓國家科學搜查研究院經過比對犯罪資料庫，找到了一名年約50歲的男子，並在昨天證實該名男子與當年連環殺人案兇手的DNA一致，DNA採集自其中一名受害者的內衣。

不過，韓國警方18日表示，由於已經過了法律追訴期限（2006年4月2日），因此警方無法送辦該名嫌犯，不過，考量到該案件引發的關注程度，警方正考慮是否公布該名罪犯姓名。而目前，警方正在調查這名男子是否犯下了所有案件。

此案當時造成韓國社會人心惶惶，口耳間也廣為流傳著「不要在下雨天出門」、「女性不能著紅衣夜行」等說法。韓國名導奉俊昊揚名之作《殺人回憶》，正是以「華城連環殺人案」為原形改編拍攝。

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