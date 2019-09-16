反送中》被示威者性侵？中國官媒轉PO少女自白 港網：假的

2019-09-16 00:45

〔即時新聞／綜合報導〕香港反送中運動持續延燒，中國官媒近日轉傳一部自白影片，一名16歲少女背對鏡頭，指控被示威者騙上床，引起中國網友憤怒。但有香港網友質疑，少女用字遣詞和香港人不同，影片極可能是捏造的。

綜合外媒報導，這個推特帳號是8月份建立，13日首次發文，聲稱想講出親身經歷，並到《香港政府新聞網》和《環球時報》的推特帳戶留言，附上自白影片連結。影片隨後也被央視等親中媒體轉傳。

影片中，少女背對鏡頭說，她在示威活動認識一名學長，對方趁著酒後神智不清，把她拉上床性交。後來，少女從其他抗爭者的WhatsApp訊息得知，男方是愛滋病患者，這令她感到害怕。少女在推特上宣稱，她已經報警處理，「希望警察處理這些人渣」。目前尚未有警方的說法。

香港網友認為影片疑點重重，例如少女稱呼大學生及較年長男性為「學長」而非「師兄」，與港人普遍用法不同；現今抗爭者主流通訊軟體是Telegram，不是WhatsApp等。而少女說的「好happy」和「好high」感覺有點土，是較年長的人或中國內地才會用的詞。

現居美國的中國科普作家方舟子在推特寫道，「那是一個廣東人假裝16歲香港女孩，眾多香港網友已證明其用語不是香港話，思維也是大陸的，什麼『希望警察處理這些人渣』，以為香港的警察也像在內地一樣威風？」至於「好happy」、「好high」，方舟子也認為，這是中國陸學生的用法。

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