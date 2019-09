2019-09-15 23:26

〔即時新聞/綜合報導〕近期內網路上瘋傳1段影片,外國1名貌似是家庭醫生的藍衣男子,在搭乘地鐵時疑發現自己沒有帶上耳機出門,又想聽音樂,乾脆把聽診器拿出來貼在手機喇叭處,網友見狀直呼「這會耳聾吧!」

民眾將外國「reddit論壇」、社群網站「推特」瘋傳的1段影片,分享到臉書社團「爆笑公社」,片中能見1名坐在地鐵座位的藍衣男子,打開醫療包並拿出聽診器,先配戴到雙耳後,開始找尋iPhone手機的音源位置,接下來讓聽診器貼著手機喇叭並塞入口袋,乍看之下宛如再正常不過的聽耳機畫面。

不少網友看到這幕,都感到不可思議,相繼留言指出「有身歷聲境的感覺」、「專業的人員,就是要用專業工具」、「真的有聲音嗎」、「太高科技了」、「真有公德心,不吵他人」、「還能聽聽手機有沒有異音」、「看就知道他婦產科」、「不小心滑到音量應該就聾了吧」,但也有網友質疑該名男子是否真的是醫師。

