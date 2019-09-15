16歲正妹度假腹痛就醫 回國才發現遺體子宮「被消失」

2019-09-15 22:42

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯16歲女孩索菲亞（Sofiya Lanshakova）日前與家人到土耳其度假，沒想到度假期間因為突然嚴重腹痛住院，幾個小時後就不幸離世。不過懸疑的是，索菲亞的遺體送回俄國檢驗時，她的子宮卻離奇消失了，這讓索菲亞的家人們嚴重懷疑，索菲亞是遭到謀殺和摘除器官。

綜合外媒報導，索菲亞在土耳其安塔利亞省（Antalya）旅遊時，突然出現了嚴重的腹痛，送到醫院救治8小時內便離開了人世。

索菲亞的父親蘭沙卡夫（Vyacheslav Lanshakov）表示，索菲亞的遺體送回俄羅斯後，在俄羅斯的法醫檢查下發現，索菲亞的遺體內缺少了子宮，而且真正的病因是土耳其醫生沒有提過的腹膜炎；這讓索菲亞的父親不禁懷疑，索菲亞的器官被盜取移植。

索菲亞腹痛之後經過了幾家私立醫院的治療，其中一家醫院表示，醫生當時想安排索菲亞至首都安卡拉接受治療，但當時已經沒有足夠時間轉診，醫院也在今天強烈否認盜走器官，聲稱當時索菲亞已經救不活了。

索菲亞生前當過模特兒，也曾經參加家鄉舉辦的青少年選美比賽。如今，索菲亞的父親蘭沙卡夫也已寫信給土耳其總統，要求調查此事。

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