搶救少子化！ 日本推史上最大社福政策 「小孩16歲前國家養」

2019-09-15 22:40

〔即時新聞／綜合報導〕生育率低、人口老化已成為日本政府當前的最大挑戰，為了鼓勵國民生育，首相安倍晉三近日公布日本史上最大社福政策，拋出了「16歲以下的小孩，國家幫你養」的口號，不僅學費、醫療費都由政府包辦，每一戶家庭每個月還能領補助1萬至1萬5000日圓（約新台幣3000至4500元）。

綜合媒體報導，日本首相安倍晉三宣布，從今年10月開始，不管是在日的所有公民或外國納稅人，只要家裡有小孩，從3歲幼稚園到16歲高中畢業，學費與醫療費都交給政府買單，此外，小孩在1到3歲每個月能領1萬5000日圓（約新台幣4500元），至於3到16歲的孩童則是每月能領1萬日圓（約新台幣3000元）。

根據媒體指出，針對日本的人口問題，安倍推出「終身勞動社會」的概念，以此提升老年族群保障，並適度鬆綁外國勞工赴日的勞動條件；至於生育率方面，除了本次的「史上最大社福政策」，安倍政府2013年起就已推出許多政策，包括生育第二胎可減免一半費用，三個孩子及以上的家庭費用全免，以及年收入不足260萬日圓（約新台幣76萬元）的家庭費用全免，但生育率卻仍舊沒有起色，近年生育率始終低於1.5以下，新生兒數量更連年跌破百萬人。

根據報導顯示，為了實現「補助生育」的政策，安倍政府有考慮「提高消費稅」，以補助育兒教育與醫療免費，卻引起有些人提出「單身者需多繳稅」、「生育率問題不在金錢」的質疑，但也有人認為「政府負擔比毫無作為好」。對於安倍政府下猛藥來解決少子化危機，成效如何得靠時間來驗證。

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