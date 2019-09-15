遭主管揉乳、用GG碰觸 急診室女醫生疑被性騷致死

2019-09-15 15:52

〔即時新聞／綜合報導〕美國紐約出現一起重磅訴訟案，布魯克林康尼島醫院急診室醫師舒曼（Inna Shuman）疑似被主管性騷致死，於同間醫院上班的丈夫在愛妻過世後繼續打官司，向性騷嫌犯以及營運該醫院的紐約市健康醫療總局等單位求償1000萬美元（約新台幣3.1億元）。

據《紐約郵報》報導，法庭文件顯示，舒曼博士於2007年10月被康尼島醫院聘用，2009年被選為「急診室最好的醫生」，她主要都是值夜班，全為了在白天能夠照顧自己的小孩。

然而，2010年5月一切都變了，當時另名醫生尼可拉茲（David P. Neckritz）剛接任急診室主任2個月，卻開始肆無忌憚地在上班時間伸手亂揉舒曼的乳房，甚至在工作場所把生殖器壓在舒曼身上。

起初舒曼沒有將這件事告訴任何人，因為她不希望丈夫發現此事而受到影響，但尼可拉茲懷疑舒曼已將他的獸行講出去，便開始展開報復，先是責罵舒曼沒有讓病患儘快出院，再來就是指使其他員工「抹黑」舒曼，例如拍下她正在眨眼的照片，宣稱她在上班時睡覺。

2010年底，尼可拉茲將舒曼的急診科重症區職務移除，職場壓力讓舒曼感到身心痛苦，在無法入睡無法進食之後，突然就會暴飲暴食，同時還開始出現焦慮和呼吸困難。

2017年11月14日，53歲的舒曼因膽囊癌去世。原告方的證人、俄亥俄州立大學研究員馬拉基（William Malarkey）在法庭上指出，多次研究顯示，接觸重大壓力會讓罹患癌症的風險增加一倍以上。

在此案中，原告指控部門主管的殘忍對待，讓舒曼精神和身體上都承受重大壓力，在免疫系統受到損害的狀況下，使得她容易罹患癌症並加據病情導致迅速死亡。

紐約市健康醫療總局發言人對此表示，他們會認真對待性騷擾的指控，不過在這個階段，法院尚未確認舒曼家屬這種說法的可信度，一切將交由陪審團決定。

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