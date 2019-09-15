又有外星訪客？新彗星高速衝入太陽系 專家忙確認身分

2019-09-15 15:04

〔即時新聞／綜合報導〕太陽系又有訪客了？繼2017年10月首次發現來自其他星系的星體「斥候星」（Oumuamua，夏威夷語的遠方信使之意）後，今年8月底所發現的一顆彗星「C/2019 Q4 （Borisov）」，可能也是來自太陽系以外的地方。

綜合外媒報導，「C/2019 Q4 （Borisov）」在上月30日被觀測到後，天文學家發現其軌道相當異常，其來自黃道面上方，而且速度超快，秒速高達41.6公里，遠高於在該距離繞太陽運行的天體的典型速度，美國NASA噴氣推進實驗室（JPL）指出，這樣的高速不僅意味著其可能來自太陽系外部，而且它未來離開後，將返回星際空間。

目前，「C/2019 Q4 （Borisov）」正在進入太陽系內部，將於10月26日從黃道面上方以約40度的角度進入；2017年10月，人類發現一個雪茄狀詭異星體進入太陽系，是首次觀測進入太陽系的「星際訪客」，命名為「斥候星」，長約400公尺，高4公里，引發各界關注，甚至有這是艘外星飛船的猜測。

這次所發現的「C/2019 Q4 （Borisov）」直徑可能在2到16公里之間，不但比「斥候星」更大，速度也更快，更在其進入太陽系前就被觀測到，讓天文界興奮不已，天文學家未來幾個月內會持續觀察，以釐清其各項數據。

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