2位維吾爾族大學校長面臨處決 各界籲中國刀下留人

2019-09-14 13:39

〔即時新聞／綜合報導〕中國2位知名維吾爾族學者新疆大學前校長西甫拉提·特依拜（Tashpolat Tiyip）、新疆醫科大學前校長哈木拉提·烏普爾（Halmurat Ghopur）被中國當局指控「分裂國家」罪名，皆自2017羈押至今，近日傳出恐將面臨執行死刑的命運。多個國際人權組織與來自中國的海外學者則呼籲中國政府立即停止處決的計畫，希望當局能夠刀下留人。

根據《美國之音》報導，現年60歲的特依拜在2017年帶領一群學生赴德國參加會議時，被強行帶走，至今仍下落不明；而59歲的烏普爾是俄羅斯醫學博士，曾獲中國科學院院士候選人提名，他在同年3月出任新疆食品藥品監督管理局長，卻在當年底被逮捕。

國際特赦組織（Amnesty International）11日表示，有越來越多人擔心中國當局即將處決特依拜，他在「秘密且極度不公的審判下」被定上分裂國家罪，遭判處「死刑緩期執行」，但目前恐面臨被「立即處決」的危險。

中國當局則指控烏普爾透過通訊軟體「微信」與海外學生交談，當時「顯露出民族主義傾向」。

2018年時，新疆烏魯木齊法院以「分裂國家罪」、「傳播極端思想罪」將他判處死刑緩期執行，不過近來有消息指稱，他也將要被執行死刑。

多位來自中國的海外學者13日向新疆當局發出公開信，呼籲能更改對2位大學校長的死刑判決。公開信已獲20多位學者連署，並廣徵社會簽署，信件內容指出，過去不曾有過大學校長輩判死刑的先例，文革期間雖有大學和中學的負責人被鬥死，但並非司法行為，「若2位校長被執行死刑，不管原因為何，那將會是中國進入文明社會以來極其悲慘和可恥的大事件」。

維吾爾人權項目（UHRP）在今年6月發布《抓捕、失蹤：維吾爾家園的知識菁英被圍剿》報告，內容指出，自2017年初，至少有386位維吾爾學者被拘押、失蹤，成為北京「大規模鎮壓民族及宗教的犧牲品」。

美國國會參議院在本週通過《維吾爾人權政策法案》（Uyghur Human Rights Policy Act），對此，世界維吾爾代表大會（DUQ）認為，該法案有助於外界「更廣泛的認清中國針對維吾爾人採取系統性迫害的現狀」，同時呼籲眾議院能盡快通過並遞交總統簽字生效。

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