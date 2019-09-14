美CIA解密！冷戰時期鴿子、貓狗、海豚都被訓練成間諜...

2019-09-14 09:56

〔即時新聞／綜合報導〕美國中央情報局（CIA）解密冷戰時期間諜任務的部分文件，揭露出他們如何訓練鴿子、渡鴉、貓狗和海豚取得蘇聯內部資料的過程。

據《BBC》報導，這項1970年代的任務行動代號為Tacana，研究了如何讓鴿子綁上微型攝像機，對蘇聯機密地點進行秘密拍照。該計畫利用了鴿子的驚人能力，就算把牠們放在從未去過的地方，也能千里迢迢地飛回基地。

此外，中央情報局還訓練了渡鴉從無法進入的建築物窗台上，運送和取回40公克的小物品。某次在歐洲的行動中，CIA利用鳥兒將竊聽裝置放到窗戶旁，不過最後沒有竊聽到有用的資訊。

在鳥類之外，佛州基韋斯特（Key West）有團隊試圖訓練寬吻海豚對敵方的船艦進行水下攻擊，或者是配戴檢測器來收集蘇聯核潛艇的聲音，也可以在設施附近尋找放射性武器或生物武器痕跡，甚至是取回或放置包裹。

CIA同時也對其他動物進行研究，1967年，除了海豚的Oxygas、鳥類的Axiolite計畫之外，還有涉及狗與貓的Kechel行動，例如用電子刺激腦部試圖遠程控制狗狗，或者是將竊聽裝置植入貓貓體內。

在這些計畫當中，鴿子被證明是最有效的，1970年代中期CIA的測試任務顯示，鴿子拍照的質量高於當時的間諜衛星，因此開始規劃秘密將鳥兒送往莫斯科，以各種方式將鴿子放出，例如透過厚大衣的掩護，或者從轎車車底鑽洞讓鴿子飛出去。

1976年9月的備忘錄記載，當時選中的目標是列寧格勒造船廠，該廠正在建造蘇聯最先進的潛艇，但一切的解密資料就到此為止了，間諜鴿實際執行過多少任務、收集了多少情報，目前仍然都是謎。

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