中國利用社群軟體吸收間諜 LinkedIn是主要平台

2019-08-28 15:01

〔即時新聞／綜合報導〕包含美、英、德、法的情報單位發出警告，指外國特務透過社群媒體接觸用戶，甚至吸收間諜，其中以LinkedIn是主要平台，最積極在上面運作的則是中國。

據《紐約時報》報導，西方反情報官員指出，外國特務會透過社群媒體吸收間諜，LinkedIn則是主要目標，包含美國、英國、德國和法國情報機構都針對外國代理人在接觸LinkedIn數千用戶的情況發出警告，並特別指出，中國的特務利用LinkedIn的情況最為活躍，包含歐巴馬政府的一名資深外交政策官員、丹麥一名前外交部官員均表示，自己有在LinkedIn被中共代理人盯上。

國家反情報和安全中心（National Counterintelligence and Security Center）主任威廉·埃瓦尼納（William R. Evanina）指出，中國的情報部門正持續利用全球規模最大的專業人士社交網站LinkedIn上的造假帳號，試圖招募可取得政府及商業機密的專業人士，且私營部門和學術界人士也是目標。法媒去年也曾報導，數千名法國公務員、科學家、高級私營部門經理，以及其他有影響力的人士，均成為中共間諜活動的目標，方式也是通過LinkedIn聯繫他們。

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