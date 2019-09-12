上任即掀浪！日本「帥哥」環境大臣：望廢止核電廠

2019-09-12 20:27

〔即時新聞／綜合報導〕日本新任環境大臣小泉進次郎今（12）日呼籲，日本應廢止核能反應爐，以避免福島核災的悲劇再次發生。

據《路透》報導，日本首相安倍晉三昨（11）日進行第4次「改造內閣」，政府閣員大換血，由前首相小泉純一郎之子小泉進次郎出任環境大臣，也繼承了其父親的「反核」志向。

小泉進次郎今（12）日於就任後首次的記者會上公開呼籲，日本應該完全廢止核能反應爐，以避免福島核災的悲劇再次發生。他說：「我希望研究如何廢除它們（核能反應爐），而非如何延續它們。」

報導指出，小泉的倡議顯示出，針對核能議題，日本執政黨自民黨內部也存在著不少爭論，該政府不久前才支持在新的安全規則下「重啟核電」。

據悉，8年前因地震、海嘯而發生的福島核災中，共計3座東京電力公司所屬的反應爐發生爐心熔毀及數起氫氣爆炸，強烈輻射使16萬人須遷離災區，可能永遠無法回家。

多數日本的核能反應爐正在新的安全規則下重新進行檢驗和審查，這些電廠在福島核災之前總計提供全日本30%的電力，但也因為福島核災而顯示出監管和人為操作的疑慮。

據了解，日本在福島核災前共有54座核能反應爐，目前僅剩6座正在服役中，其中約20座即將退役。小泉進次郎的父親，前首相小泉純一郎也是在福島核災後，開始對核能進行嚴厲批評。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法