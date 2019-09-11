普廷鐵粉！ 俄饒舌歌手作品創最不受歡迎紀錄

2019-09-11 21:15

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯饒舌歌手Timati是總統普廷（Vladimir Putin）的「鐵粉」，他近日在YouTube上傳最新作品《莫斯科》（Moscow），短短4天內就收獲148萬個「討厭」，創下俄版YouTube上，「討厭」次數最多的紀錄。

《德國之聲》 報導，《莫斯科》這首饒舌歌是Timati與音樂製作人Guf合作的作品，出現「我不去參加遊行，也不到處拉屎」、稱讚莫斯科是「一座沒有同性戀遊行的城市」等爭議歌詞，讓其在7至10日短短幾天內，收到148萬個「討厭」。

除了歌詞惹議，Timati發布《莫斯科》的時間點，又剛好落在俄國地方選舉登場的前一天，批評人士認為，Timati想要以此左右選民的意志。

在輿論壓力下，Timati已在其官方YouTube頻道下架《莫斯科》。Timati解釋，此舉是為了「平息負面言論的浪潮」。

Timati在Instagram賬號上表示，對於政府他有自己的看法，「與上街遊行相比，我覺得人們更應該努力工作、提高自身。」但他也承認，歌詞是「有些過激」，但他絕對不想惹怒任何人。

報導引述《BBC》指出，儘管被撤回，但這段影片仍然在俄版Youtube平台創下「不喜歡」次數最多的歷史紀錄；在全球範圍內，也打入不受歡迎影片的前30名。

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