2019-09-10 19:54

〔即時新聞/綜合報導〕荷蘭南部城市「斯海托亨博斯」(Den Bosch)的一間博物館在8日起舉辦納粹設計展覽,並禁止民眾在參觀期間拍攝,以免被有心人士在網路上藉題發揮,宣揚納粹思想。

綜合外媒報導,該展覽名為《第三帝國設計》(Design of the Third Reich),是荷蘭境內首個大型展出納粹時期藝術品的展覽會,館內展出項目包括德國納粹黨領袖希特勒熱愛的藝術家之一阿諾貝克(Arno Breker)的雕塑,以及里芬斯塔爾(Leni Riefenstahl)當年為納粹黨拍的知名宣傳紀錄片等。

報導指出,過去5個月,荷蘭反法西斯協會不斷批評納粹設計展,並呼籲當局進行介入。展覽開放後,當地共產黨人士也在博物館附近舉行抗議活動。

對此,該博物館長保證,展覽絕未讚美納粹,也強調會小心翼翼處理這個問題,盼以「紀錄」的形式來解釋納粹是充滿種族主義的意識形態,而納粹黨的目的在於建立種族主義文化。

