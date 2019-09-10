反送中》美17日開聽證會 黃之鋒何韻詩獲邀出席

2019-09-10 10:26

〔即時新聞／綜合報導〕美國國會昨日復會，在多位議員支持下，可望在本月份通過《香港人權與民主法案》，美國國會及行政當局中國委員會（CECC）今（10）日發出聲明，表示香港眾志秘書長和香港歌手何韻詩將出席美國聽證會，提供香港反送中運動第一手訊息。

美國國會17日將舉辦聽證會，並邀請相關的見證人提供香港反送中的第一手訊息，包含黃之鋒、何韻詩與香港大專學界國際事務代表團發言人張崑陽等人，進而審視香港的發展和美港關係的未來。

CECC聲明指出，在過去幾個月有數以百萬計的香港市民上街頭抗議，其中也包括居住在香港的8萬多名美國人和數千名外國人，但由於香港政府拒絕回應示威者的要求，加上中國政府對「一國兩制」的不斷侵蝕，加劇示威者的不滿情緒。

聲明表示，香港政府對示威者採取日益嚴厲的行動，加深雙方的衝突，此外，令人擔憂的是中國政府透過假資訊戰、政治報復和軍事干預的手段，導致香港基本法與中英聯合聲明所保障的香港自治與自由，較以往更加脆弱。

聲明指出，因為香港警方的暴力行為與中國政府對香港自治的威脅，引發緊張局勢不斷升級，這次的聽證會將審視香港發展與美港關係未來發展。黃之鋒、何韻詩等人將提供香港時事的第一手資料，討論中國政府在香港政治危機中的角色，並給予美國政府和國會建議。

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