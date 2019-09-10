莫斯科市議會選舉 執政黨重挫

2019-09-10 00:14

〔中央社〕開票結果顯示，親執政團結俄羅斯黨的候選人在8日莫斯科市議會選舉受重挫，儘管當局過去數月以鎮壓抗議行動、逮捕異議人士、技術性排除特定候選人等手段，企圖穩住選情。

雖然在首都失利，團結俄羅斯黨（United Russia）和親克里姆林宮勢力在同時舉行的其他地方選舉仍居上風。

根據莫斯科市選舉委員會100%的開票結果，克里姆林宮支持的候選人在本屆議會選舉僅贏得25個席次，較上一屆的38個席次明顯減少。

知名反對派領袖納瓦尼（Alexei Navalny）認為這樣的選舉結果顯示，他倡議的「聰明投票」（Smart Voting）策略成功。此策略呼籲選民，將票投給最可能擊敗克里姆林宮人馬的候選人。

另一方面，「聰明投票」主要受惠者包括俄羅斯共產黨，贏得席次由上屆的5席增為13席，自由派的亞博盧黨（Yabloko）僅贏得4席，走溫和左派路線的正義俄羅斯黨（Just Russia）則取得3席。

在地方首長選舉方面，根據99%開票結果，親克里姆林宮勢力在16個州和邊區皆獲勝，包括在聖彼得堡。但在地方議會選舉方面，在哈巴羅夫斯克邊區（Khabarovsk）取得絕大多數席次的是體制內反對派、民粹和民族主義色彩強烈的俄羅斯自由民主黨（LDPR）。

包括納瓦尼在內的數名體制外反對派，遭當局以資格不符、連署參選支持者簽名不合法令要求等技術性理由禁止參選後，莫斯科今夏發生數場示威抗議，最多曾有約6萬人上街，但都遭警方強力鎮壓，警民衝突規模堪稱蒲亭2012年由總理回鍋擔任總統以來最大。

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