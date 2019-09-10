遭毒蛛「假寡婦」夜襲5次 26歲男子傷口潰爛臥床2個月

2019-09-10 00:47

〔即時新聞／綜合報導〕英國南安普敦（Southampton）的26歲父親皮爾斯（Lewis Pearce）和3歲的兒子弗瑞迪（Freddie）7月先後在家中睡覺時遭擁有劇毒的「假寡婦蜘蛛」咬傷，其中父親皮爾斯傷口不只嚴重化膿、腫脹，甚至在過去2個月裡無法行走、洗澡以及工作。

據英國《太陽報》報導

，皮爾斯總共被英國毒性最強的「假寡婦」蜘蛛咬傷5次，不僅患部非常疼痛，心靈也飽受摧殘，腿部的嚴重傷口不僅讓他無法行走、出門工作，也因傷口無法碰水，超過1個月時間無法正常洗澡。

但皮爾斯最擔心的是家中孩子的安全，除了也被咬傷的3歲孩子弗雷迪，他和妻子還育有5歲的萊西（Lacey）及7個月大的嬰兒伯大尼（Bethany），正因伯大尼平時和皮爾斯睡同一間臥室，皮爾斯和妻子納丁（ Nadine）都怕年幼的孩子若是被咬傷，可能會致命。

有附近居民表示，這一帶毒蜘蛛很多，不太適合孩子居住；皮爾斯說，曾要求社區委員會撲滅社區裡的蜘蛛，卻得到對方「不負責處理蜘蛛」的回應。

南安普頓市議會發言人則回應，雖沒有收到任何其他家庭遭到「假寡婦」咬傷的消息，但會對此進行調查，且主動提醒咬傷事件發生鄰近區域要注意。

據報導，由於最近當地天氣潮濕，會造成蟲子入侵房屋，因此「假寡婦」咬傷事件很有可能會增加。

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