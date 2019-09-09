偷渡被依法「送往墨西哥」 中美洲孕婦害怕將在路邊產子

2019-09-09 23:16

〔即時新聞／綜合報導〕一名來自中美洲薩爾瓦多（Salvador）懷孕8個半月、宮縮情況嚴重的婦女，在越過阿根廷里奧格蘭德（Río Grande）後，遭到邊境巡邏隊逮捕，並依法將她「送往墨西哥」，在當地庇護所等待她的移民法庭聽證會召開。

據《美聯社》報導，該名婦女被發現後，由相關人員帶去就醫、服藥阻止繼續宮縮，且很快就被送往墨西哥，成為3萬8,000名被迫「送往墨西哥」中美洲移民者的一員；但庇護所裡不僅沒有足夠的食物、沒有乾淨的飲用水，更沒有醫療資源，讓懷孕8個月的她必須承受更高的「風險」。

據這名婦女的律師古德溫（Jodi Goodwin）表示，這名女子目前和她的3歲女兒在墨西哥馬塔莫羅斯（Matamoros）一處鄰近跨國大橋的帳篷臨時庇護所等待分娩，古德溫也補充，這名婦女很擔心自己最後只能在路邊或是庇護所中生產。

據報導，墨西哥邊境多數的庇護所不僅衛生條件「惡劣」，甚至嚴重「超收」，有些移民家庭只能睡在帳篷裡，也因如此，他們常在墨西哥邊境城市遭到攻擊或綁架，尤其在這位婦女所在的塔毛利帕斯州（Tamaulipas）情形更為嚴重。

美國這項「送往墨西哥」計劃，正式名稱為「移民保護協議」 由美、墨2國制定，旨在阻止2國邊境非法移民氾濫問題；美政府目前正在德州南部建造臨時「帳篷」法庭，預計聽證會將在本（9）月展開，由移民法官將通過影片審理移民案件，而這名婦人的聽證會日期訂在11月14日。

根據奧勒岡州（Oregon）民主黨參議員傑夫·默克利（Jeff Merkley）指出，目前至少有6起孕婦移民送往墨西哥案例，他也表示，已致函美國國土安全部檢察長，要求對此問題進行調查；墨西哥無國界醫生組織也呼籲，墨西哥應對這些移民提供醫療援助，如孕婦產檢等。

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