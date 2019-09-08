女大生頻跑廁所遭質疑「吸毒」 她在IG說明真相...

2019-09-08 23:46

〔即時新聞／綜合報導〕英國一名21歲女大生戴維斯（Amber Davies）在Instagram上發表一封公開信，內容闡述她因頻繁使用殘障廁所，遭知名連鎖企業 Wetherspoon旗下酒吧員工「指控」在裡面吸毒、販毒以及性交，但她其實是因為配戴「人工肛門」才會一直跑廁所！她希望藉由這封信，讓更多人認識這種「隱性殘疾」，也希望能獲得友善的對待。

綜合外媒報導，原來戴維斯在13歲時就被診斷出患有「潰瘍性結腸炎」，在大部分腸道和直腸遭到切除後，她開始配戴俗稱「人工肛門」的結腸造口，且每天必須清理造口袋15次，所以她才會經常跑廁所。

據報導，8月28日晚上，就讀大三的戴維斯與一群朋友到Wetherspoon旗下位於伯明罕（Birmingham）的龍酒館（dragon inn）聚會，卻在某次進入廁所後，被保鏢直接用鑰匙將門打開，並且「開心的大聲指責」她在殘障所裡吸毒、販毒以及性交，甚至把她和男友2人直接帶出廁所。

戴維斯表示，該名保鏢認為她「結伴」去殘障廁所很可疑，但她的男友只是一同進入廁所協助她清理造口袋；她也補充，對方單方面認為她「沒有理由需要一直跑廁所」，但不願意聽任何解釋，也是因為這樣，她才會決定寫下這封公開信，介紹自己的「隱性殘疾」，希望其他患者不用遭受這種尷尬又丟臉的歧視。

戴維斯的公開信中提到，目前「潰瘍性結腸炎」無法治癒，這項疾病會造成腹瀉、腹痛和痙攣，不但總是感到疲倦，也因免疫力降低，引發各種身體不適，而且這種症狀會伴隨她一輩子，更別說配戴人工肛門的不便。

據報導，戴維斯目前不僅是卡迪夫大學設計系的學生（Cardiff University），也身兼模特爾工作；在公開信發布以後，Wetherspoon現已向她致歉，並贈予禮券補償。

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