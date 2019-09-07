反送中》網傳警察打死人 港府：毫無根據

2019-09-07 20:18

〔即時新聞／綜合報導〕反送中人士8月31日在多處與警方爆發衝突，網路傳出警察當天在香港地鐵太子站打人致死，警方今（7）日第3度澄清，這些只是網上惡意捏造的謠言，還指示威者破壞社會安寧，其行為嚴重影響公共服務，為保障市民的安全和權利，警方會果斷執法。

反送中人士於8月31日晚上11點左右在香港地鐵太子站、旺角站和油麻地站，與鎮暴警察及速龍小隊發生衝突，導致多人受傷，網路上傳出，當日警察在港鐵太子站執法過當打死人，警方分別在9月2日及5日於記者會中表示，這些指控毫無根據，純屬捏造。

警方今日再度重申，當時地鐵站並無致命事件，在過去3個月的執法過程中也沒有發生，這些在網上罔顧事實的說法是懷有惡意的謠言，意圖誤導市民，激發社會分化和不滿，香港政府對此表示遺憾，並否認持續散播的謠言。

香港消防處昨（6）日也說明，8月31日在太子站需要救護服務的7名傷者，全部由救護人員護送到港鐵荔枝角站，再由候命的救護車分別送往明愛醫院及瑪嘉烈醫院治療，醫院管理局的紀錄也顯示，當晚港鐵站事件中並無死亡個案。

香港政府今日指出，示威者昨日在太子、旺角及油麻地一帶聚集，破壞公物和港鐵站，更在多處縱火，破壞社會安寧，其行為嚴重影響公共服務，政府予以強烈譴責，且為保障市民的安全和權利，警方會果斷執法。

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