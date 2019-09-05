反送中》員警強姦、殺害示威者？ 香港警方統統嚴詞否認

2019-09-05 22:04

〔即時新聞／綜合報導〕香港警方今日在例行性記者會上，對網路上傳出有員警涉及強姦、殺人等指控全盤否認，並指「愈嚴重的指控，更要拿出證據，而不是躲在口罩、面具後說了便是」。另外，警方至今共逮捕1187人。

從8月底至今，網上瘋傳對警方多件暴行的指控，例如8月23日有女性聲稱被搜身時受辱、8月27日又傳出有女示威者在新屋嶺拘留中心遭強姦、8月31日有人看到警員投擲汽油彈、9月1日港鐵太子站鎮壓行動中疑似有示威者被打死，及9月初有名女子被刑事偵查人員非禮。

根據「香港獨立媒體網 」報導，警察公共關係科高級警司江永祥今天記者會中全盤否認上述指控，並強調「愈嚴重的指控，更要拿出證據，而不是躲在口罩、面具後說了便是。」

對於昨（4）日有被捕的女示威者召開記者會宣稱，在8月31日太子站現場目擊1名男子被警方打至口吐白沫，在拘留期間被員警觸碰胸部，連上廁所都不准她關門。警察公共關係科總警司謝振中回應，31日的現場，沒看到有人口吐白沫，此外，所有羈留室的廁所都沒有門。

同樣在今日警方例行記者會上，根據「香港獨立媒體網 」報導，謝振中表示，昨晚在北角有人持氣槍指向警員，警員有必要舉槍制止，謝振中表示，「任何人將一支槍指向任何人，包括警察，我們的同事未必可以在電光火石之間，辨別那支槍的真偽」，籲示威者不要以此手法「挑釁」，否則「後果自付」。

香港警方表示，從6月起至今共逮捕1187人。警方昨晚在港鐵寶琳站逮捕2名涉嫌襲擊至造成身體傷害的男子。而就8月13日《環球時報》記者在機場被包圍事件，警方昨日再以非法禁錮及非法集結罪名，逮捕了1名28歲男子。

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