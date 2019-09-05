英國府會大鬥法 脫歐下一步走向報你知

2019-09-05 14:18

〔中央社〕過去48小時內英國國會下議院先是通過法案阻止首相強生無協議脫歐，繼而又否決強生提前大選的動議，未來幾週的脫歐情勢發展可能出現以下狀況，但目前均難預料。

●繼續展延脫歐期限

下議院通過法案要求政府，若沒法在10月19日前與歐洲聯盟達成協議，就必須將脫歐期限再展延至2020年1月31日，法案將待上議院審議，但展延期限最終仍需歐盟全體領袖無異議通過才行。

英國廣播公司（BBC）認為，延後脫歐期限已有先例，因此這是可能出現的局面；法新社報導說，若歐盟再次同意展延，英國政府將必須例行性地向國會報告談判進展，且若明年1月31日還是沒法與歐盟談成協議，屆時還得持續延後，強生（Boris Johnson）警告，恐一延再延好幾年。

●提前大選仍有可能

英國每5年舉行一次大選，下一次本應該在2022年。若要提前，政府可依「固定任期制國會法」（Fixed-term Parliaments Act）在下議院提出動議，需要下議院650席次中2/3同意，也就是434席。但強生據此提出的改選動議，在下議院遭否決。

理論上，強生還有一個選項可以達成改選目標，即提出一條簡短新法並具體訂出改選日期，這只需取得簡單多數即可過關。

另一條路是由強生自己或在野黨發動對政府的不信任投票，這條路的門檻雖較低－只需650席裡過半即可，但通過後只是另一冗長程序的開始，仍得依照「固定任期制國會法」來走，且尚無先例。

大致的程序是不信任案通過後，各政黨領袖有14天時間來籌組一個能獲過半票數信任的新政府，強生所屬的保守黨因是最大黨，仍有組閣先機，但最大在野黨工黨也有機會找支持二次脫歐公投的小黨組閣。但若14天無一政黨能成功組閣，國會就得解散並排定大選時程。

若提前大選，國會將解散，進行中的立法都會中止。工黨、蘇格蘭民族黨（SNP）和自由民主黨（Liberal Democrats）都不同意現階段提前大選。保守黨也很猶豫，因為提前大選，這回保守黨選民恐轉投新崛起的脫歐黨，部分都會區的保守黨選民甚至會投向反脫歐政黨，一旦敗選，強生將是英國史上最短命首相。

●最佳途徑有協議脫歐 但時限非常趕

英國政府最希望的劇本，自然是在10月31日前由國會通過與歐盟間的脫歐協議。但前首相梅伊與歐盟談成的脫歐協議已3次遭國會否決，強生希望與歐盟重談，調整他所反對的原協議內愛爾蘭邊境保障措施，歐盟則堅持邊境保障措施必須保留。

強生把希望押在10月17到18日、英國脫歐大限前最後一次歐盟峰會，看準對無協議脫歐的恐懼將迫使歐盟讓步，在最後一刻達成協議。但因強生先前為反制國會阻撓他的脫歐策略，已成功透過女王讓國會從下週起休會到10月14日，距離脫歐大限僅約2週，時程非常緊繃。

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