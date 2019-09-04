非法移民躲進「車頂箱」 嚇壞自駕旅遊夫婦

2019-09-04 21:42

〔即時新聞／綜合報導〕車頂上有人！英國一對夫婦近日結束法國自駕旅遊回到家後，驚見有人躲在他們的汽車車頂箱裡，只露出一隻腳，嚇得2人連忙報警，經警方協助撬開車頂箱，才發現藏在裡面的是來自埃及的17歲男子。

綜合外媒報導，8月31日57歲的芬頓（Simon Fenton）與妻子莎莉（Sally）自法國回到家後，在他停好車準備進家門時，卻聽到莎莉的尖叫聲！原來莎莉發現他們汽車的車頂箱居然露出一隻鞋子，而且裡面有人在移動的聲音。

據報導，這對夫婦在連絡警方協助撬開車頂箱後，跳出一名皮膚黝黑的外籍男子，藉由拼湊男子荷蘭語和德語交雜的詞句，獲得對方來自埃及、目前約為17歲的訊息，警方隨後逮捕、拘留該名涉及「非法移民」的男子，並將這起案件交由移民署進行調查。

芬頓認為，這名男子應是在他們夜宿法國加萊（Calais）時躲進車頂箱，隨後便跟著他們回家；此外，他也猜測該名男子應該有同夥，因為車頂箱只能從外面關上，有人在他進入後，先幫他把行李（偷來的相機、鞋子）放進去、再幫他關上箱門。

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