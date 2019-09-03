死不下台！韓國司法部長候選人為醜聞道歉 但不退出提名

2019-09-03 16:26

〔即時新聞／綜合報導〕韓國總統文在寅提名的司法部長候選人曹國，捲入女兒大學入學申請與家族投資私募基金等醜聞，昨（2日）在記者會鎂光燈的包圍下出面向公眾道歉，但拒絕退出提名。

據《韓國先驅報》報導，曹國女兒在申請大學時疑似倚靠特權入學，並在學業不佳的狀況下屢屢拿到獎學金。曹國在記者會上表示，他不知道為什麼自己女兒在成績不好的情況下，仍然獲得了獎學金，他為此對經濟困難的年輕學子致歉。

另外，曹國家族在1間私募股權基金投資75億韓元（約新台幣2億元）也引發爭議，因為這項投資竟然超過曹家的總財富55億韓元（約新台幣1.4億元）。曹國對此僅回應，他並不知道私募基金是如何運作的。

曹國說，「我向公眾道歉，我知道你們對我感到很失望，但之前加諸在我身上的期望已超過我應得的。」曹國表示，他現在是個飽受抨擊的人，但他會盡自己所能繼續下去，「我相信我必須完成我一生所要達成的工作，如果只是想要賺更多的錢或謀求職位，我就不會在這裡了。」

曹國透露，自從他年輕的時候開始，就一直夢想著進步和改革，為此付出了最大的努力，但他沒有徹底解決與孩子有關的問題以及與自己有關的問題，這種矛盾情形是他必須要去面對的。

當地民意機構Realmeter的最新調查顯示，民眾對曹國的支持率竟上升3.1個百分點至42.3％。但是，在8月30日的調查當中，504名成年人裡面有54.3％不同意曹國上任。

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