反送中》中國擬強逼港師「赴中實習」 洗腦灌輸愛國教育

2019-09-03 15:49

〔即時新聞／綜合報導〕香港反送中抗爭越演越烈，北京當局將此歸咎於當地缺乏愛國主義教育，對共產主義認同意識不足，有外媒披露，中國當局擬將「愛國愛港」納入香港教師任職的必備資格，還有香港學校的校長建議將「赴內地實習」納為香港師範學生的必修科目。

《寒冬》雜誌今天刊文指出，針對香港當前的局面，中國全國政協常委陳馮富珍上月28日公開指示，香港部分年輕人變得越來越激進，「根源在學校、關鍵在教育，特別是愛國主義教育的缺失」。她建議，將愛國愛港納入香港教師任職的必須條件，以培養更多愛國教育份子。

然而，一旦大力推行這種「愛國教育」，勢必對整個教育體系構成重大影響，《寒冬》指出，中國教育界現正盛行「愛黨愛國」培訓與審核，但不斷推進的愛國教育與管控，已讓師範學生不堪重負，學界更因此陷入「政治重於教學」的失衡困境。

《寒冬》舉例，山西省部分學校要求教職員應「堅定政治方向，學習習近平講話精神，認真查擺自身問題」，教師們被迫展開「自查自糾」行動，後者乃強制性的自我反省課程。此外，校方常要求教職員抄寫習近平語錄，並寫下心得體悟。

有老師反映，現在的中國教育界彷彿回到文革時期，教師們必須自查自糾，還要熬夜抄寫毛語錄，「一本還沒寫完又發一本，抄寫量太大，還得加班到凌晨兩三點，第二天上課一點精力都沒有」，直言當局的愛國愛黨政策已嚴重影響教學。

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