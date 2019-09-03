反送中》處理危機空間「非常有限」林鄭：若有選擇會辭職

2019-09-03 06:43

〔即時新聞／綜合報導〕香港反送中抗議運動持續延燒，特首林鄭月娥備受壓力，上週林鄭與商界人士舉行閉門會議，林鄭表示，因為自己點燃一場政治危機，造成香港「不可饒恕的浩劫」，她如果有選擇，第一件事情就是辭職，並指北京未對抗議活動設下10月1日的最後處理期限，也沒有出動解放軍入港的計畫。

《路透》取得林鄭與商界人士舉行閉門會議的24分鐘錄音，林鄭當時以英語表示，在美國與中國關係日益緊張的情況下，反送中運動已經成為中國的國家安全和主權問題，但她處理危機的空間「非常有限」。

林鄭語帶哽咽表示，「如果我有選擇，第一件事要做的就是辭職，並且深表歉意。」（If I have a choice,the first thing is to quit, having made a deep apology.）

對於傳聞北京設下最後期限，以及解放軍入港的計畫，林鄭澄清，稱北京沒有在10月1日70週年國慶前定下任何解決危機的最後期限，並根據她自己對事態的掌握，她可以保證，中央人民政府絕對沒有計畫派解放軍入港，因為北京知道代價太高，且在意這個國家長久建立的國際形象。

林鄭說，「他們（北京領導層）關心這個國家的國際形象，中國花了很長時間才建立起這種國際形象，讓人們說，不僅是一個經濟大國，而且是一個負責任的經濟大國，所以放棄正面的發展顯然不在他們的議程上面。」中國願意長期處理抗議事件，即使香港在旅遊、經濟上等方面嚴重受到損害。

林鄭指出，北京領導層曾經提到，一旦一個問題被提升到國家層面，即為國家主權與安全層級，特別是在美中前所未有的緊張關係，她幾乎沒有太多選擇，作為特首的操作空間，變得非常有限。

林鄭也重申法治的重要性，指要恢復香港的城市穩定，以及強化政府聲音的成效。林鄭說，無力提供政治解決方案解決當前情勢，是她最難過的事，她無法減輕前線警察的壓力，也無法平息示威者對政府的憤怒。

林鄭還談到反送中運動對她日常生活的影響。林鄭表示，「她現在出門變得非常困難。我沒有上過街，沒有去過購物商場，不能去髮廊，什麼也不能做，因為我的行蹤會被傳到社群網路上。如果她出現在公眾場合，可能會有一大群穿著黑色T恤和黑色口罩的年輕人在等著我。」

報導提到，3名參加過會議的人士證實林鄭月娥說過這話，林鄭在這次的談話約半小時，《路透》取得24分鐘的錄音紀錄，這是林鄭與各界人士閉門會議的其中一次。

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