沙灘埋藏「炙熱危機」 5歲男童右腳底燙傷冒大水泡

2019-09-01 20:30

〔即時新聞／綜合報導〕英國多塞特郡（Dorset）一名男童布里格斯（Oliver Briggs），因踩到掩埋在沙灘中未完全熄滅的「烤肉架」，造成右腳底嚴重燒燙傷、脫皮起水泡；相關單位在此次意外後，呼籲民眾不要再進行「以沙掩火」的危險行為，也將增設烤肉架垃圾集中專區，由清潔人員協助丟棄，避免再有人因此受傷。

英國《太陽報》報導，5歲的布里格斯與母親當天下午在伯恩茅斯（Bournemouth）的海邊戲水，就在他在獨自走去廁所的路上，意外踩到埋在沙中的「烤肉架」；他的母親發現兒子遭到燒燙傷後，最先利用海水替他降溫，隨後將他緊急送醫。

由於布里格斯的燒燙傷情況太嚴重，隨後被轉往威爾特斯郡（Wiltshire）索爾茲伯里（salisbury）市立醫院的燒燙傷中心進行治療，經醫師診斷雖沒有傷到皮下組織，但因要處理腳底充滿水泡，出現大面積傷口；目前布里格斯已經出院回家修養，但因腳底傷口範圍太大，仍無法下地行走。

意外後，布里格斯的母親表示，大家應正視「沙中烤肉架」所帶來的危險，除了呼籲在海邊上烤肉或生火的人離開時應將「危險垃圾」帶出沙灘，也向相關單位建議增設「烤肉區」，避免意外再生。

當地相關單位得知這起意外後，已要求旅客必須在離開海灘前確認火焰熄滅。

對此，英國觀光局除了希望大眾「減少」在沙灘烤肉或生火，也教育民眾將烤肉架埋在沙中除了只會「保溫」，也因埋在沙下無法避開，十分危險；當局也表示，將會要求民眾將烤肉架帶出海灘，集中確認完全熄滅後，再交由清潔人員處理。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法