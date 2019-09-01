美南加州發現沉睡200萬年海底斷層 專家：甦醒恐引發強震

2019-09-01 18:06

〔即時新聞／綜合報導〕近來各國頻傳強震災害，有地質科學家針對美國南加州地區發布最新研究，指出洛杉磯港海邊地下有一處沉睡已久的斷層，看來已經甦醒，有可能引發大地震，不過科學家預計要到未來3000年至5000年才會發生。

綜合外媒報導，根據哈佛大學、南加州大學（USC）與美國地質調查局（USGS）的地震研究專家發表研究分析，洛杉磯下方的威明頓斷層（Wilmington Blind Thrust Fault）原先處於休眠狀態，已沉睡超過200萬年，不過有報告顯示它似乎「睡醒了」。

威明頓斷層全長約12.5英里（約20公里），從亨廷頓海灘（Huntington Beach）西北方向延伸至洛杉磯港與長堤港（Port of Long Beach）底部，再經過帕洛斯維德斯半島（Palos Verdes Pensinula）東側，進入聖塔蒙尼卡灣（Santa Monica Bay）。

研究人員表示，威明頓斷層在沉睡狀態時，洛杉磯居民不必感到擔心，不過若是斷層甦醒就有可能會引發規模6.4的地震，如果再引發其他斷層移動，則有可能造成規模7以上的大地震。哈佛大學博士班學生沃爾夫（Franklin Wolfe）說，「它就像是海港下一個沉睡的巨人，只是因為它甦醒得慢，不代表它沒有危險」。

沃爾夫指出，威明頓斷層可能在未來3000年至5000年爆發。美國地質調查局專家在10年前研究地下水庫時，意外發現斷層向淺層區塊移動，顛覆過去認為威明頓斷層沉睡的想法。

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