反送中》港鐵又出招控制交通！ 今關閉3地鐵站

2019-09-01 10:06

〔即時新聞／綜合報導〕反送中運動從6月以來，民眾往往透過香港地鐵迅速集結，港鐵日前屢屢祭出關閉站點的方式反制，在昨晚的警民衝突後，港鐵今（1日）又宣布因為有多個車站設施被破壞，九龍灣站、太子站與旺角站等3站已暫時關閉。

據《香港電台》報導，港鐵指出，目前荃灣線與觀塘線列車在旺角與太子站是過站不停的，觀塘線的九龍灣站也關閉停用，若有需要轉車的民眾，可以在油麻地站換線搭乘。

港鐵表示，關站的原因主要是這3站都還在修復毀損的設施，一切都是安全起見，建議民眾可安排其他交通路線或運輸工具。

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