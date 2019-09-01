香港831暴力鎮壓 一夜激戰至少40人被捕、20多人傷

2019-09-01 07:31

〔即時新聞／綜合報導〕香港反送中抗爭831自由上街遍地開花，爆空前警民激戰，警方出動水炮車、催淚彈、真槍射擊，鎮壓群眾，示威群眾築火牆、丟汽油彈、磚頭抗爭，警方從傍晚即進行大抓捕，整個抓捕行動持續到今早5點左右，光是港鐵太子車站車廂內就有逾40名乘客被逮，區議員徐子見被捕。據悉，一夜強制清場造成20餘人受傷送醫，其中有多人傷勢嚴重。

綜合媒體報導，香港警方對示威採取超過以往的強硬態度，甚至有刻意挑釁警民衝突的情況，被民眾發現有警喬裝示威者「臥底」群眾中，向警方丟燃汽油彈的同時，被民眾發現腰上有警用配槍，而被圍毆，不過警方即逮捕打警民眾，警方真槍示警，今天清晨開記者會還宣稱開槍合理，否認喬裝臥底挑釁一事。

港警在香港各處進行大抓捕，深夜超過300市民在紫灣港鐵站聚集，抗議警察濫搜及濫捕，凌晨1點多在港鐵柴灣站內逮捕區議員徐子見，當地群眾不滿包圍柴灣警察宿舍，要求放人，住戶向示威噴滅火器，警方凌晨3點發射催淚彈驅散群眾。

警方從昨天傍晚起武力清場，民眾被迫四處竄逃，過了午夜，大部分人潮已散去，但警還是沒有停止清場行動，今天清晨4、5點，還在旺角彌敦一帶攔查過往車輛，其中，有兩部私家車在今天清晨5點遭到攔查後以非法改裝車被捕。

昨晚的關閉車站及車廂內乘客被抓捕，港鐵今日凌晨預告，今天仍有多個車站關閉，進行修復，目前太子、旺角及九龍灣站繼續關閉，即觀塘及荃灣兩線不停旺角站和太子站，觀塘線不停九龍灣站。

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