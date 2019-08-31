反送中》新香港精神！ 持傘戴面具、扛八字黑旗 香港民主女神像亮相

總長4公尺高的香港民主女神像，以反送中運動的女性前線抗爭者（勇武派）作為設計藍本，頸部以上戴著工地頭盔、防塵眼罩以及防毒面具，右手拿著一支用來防禦催淚彈的雨傘，左手則扛著一面寫有「光復香港、時代革命」的八字黑旗。（圖擷取自Facebook「范國威 Gary Fan」）

2019-08-31 18:46

〔即時新聞／綜合報導〕香港人近期在「連登」討論區發起網上募款，並針對「香港民主女神像」的設計進行公投和眾籌，之後僅花短短一天就募資到港幣20萬3933元（約新台幣81萬元），這座足以代表「新香港精神」的雕像，今（31）日在香港中大亮相。

綜合各方報導，總長4公尺高的香港民主女神像，以反送中運動的女性前線抗爭者（勇武派）作為設計藍本，頸部以上戴著工地頭盔、防塵眼罩以及防毒面具，右手拿著一支用來防禦催淚彈的雨傘，左手則扛著一面寫有「光復香港、時代革命」的八字黑旗。

在距今30年前，北京天安門發生大規模的民主運動，中央美術學院雕塑系、中央戲劇學院等院校的學生，曾合力製作一座「民主女神像」，於完工後推上天安門廣場，高舉民主火炬的女神像與門樓上掛著的毛澤東畫等高遙望，寓意為「學生追求平等對話」。

在「六四天安門事件」過了30年後，香港追求民主自由的「反送中運動」，能量至今絲毫未減，同時於抗爭持續超過兩個月後，由香港「連登」網友發起製作的「香港民主女神像」，如今終於完工，目前放置在香港中文大學范克廉樓對面的文化廣場。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法