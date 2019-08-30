反送中》香港中環2集會 紀念重光、籲警停用催淚彈

2019-08-30 23:15

〔即時新聞／綜合報導〕適逢香港重光74週年，有網友發起今晚（30日）在中環和平紀念碑進行「感謝勇武 X 重光紀念日」默站集會，紀念盟軍在二戰時期擊敗日本取得勝利，結束香港日治時期，期間亦有不少反送中示威者參加。此外，今晚同樣在中環，也有動保人士發起集會，籲港警停用催淚彈、不要帶警犬到示威前線。

《立場新聞》報導，二戰期間，日軍從邊境攻入香港，英軍聯同加拿大士兵抵抗18天，最終失守，被稱為「香港保衛戰」。當日本宣布戰敗投降後，英軍在1945年8月30日重登香港，結束香港的日治時期，而這天此後被稱為「重光紀念日」。

報導指出，數百名出席者在集會上舉著「香港保衛戰」的牌子，現場除了有人揮舞英國及加拿大國旗，不少人更是遮住右眼，向8月11日晚間在尖沙嘴警署外被一名港警以布袋彈射中眼睛的女示威者表示支持。

《香港電台》報導，今晚在中環遮打花園，也有數百名動保人士參加「香港動物醫護界向催淚彈說不」集會，呼籲警方停用催淚彈，避免港人及動物受到傷害，此外也批評港警攜帶警犬到示威前線，讓沒有裝備保護的警犬暴露在催淚彈的環境中。

集會現場，多數人身穿黑衣，舉著「Stop催淚彈」、「不要催淚彈」等有動物圖案的標語，向當局表態。

香港動物醫護界發起「向催淚彈說不」集會，現場有多人舉著寫有停用催淚彈的動物圖案標語。（美聯社）

紀念重光的集會現場，不少參加者手持英國及加拿大國旗。（歐新社）

在「感謝勇武 X 重光紀念日」集會中，一名參加者手持白花及遮蓋右眼，對先前一名眼睛被港警射傷的女示威者致意。（美聯社）

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