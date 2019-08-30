地方媽媽宿醉開車路上晃 酒友「大義滅親」報案

2019-08-30 22:44

〔即時新聞／綜合報導〕英國林肯郡（Lincolnshire）一位26歲媽媽亨德里（Ashley Hendrie）日前因為在聚會中過量飲酒，雖然酒後搭車回家，但當天下午還在「宿醉」的她卻獨自開車出門，友人發現她開車出門，連忙向警方報案；經過酒測，證實亨德里確實「還在醉」，遭到逮捕移送檢調單位，處以罰款和禁駕20個月。

綜合外媒報導，亨德里在6月24日凌晨3點結束與友人的聚會後，因為有喝酒所以選擇搭車回家，但當天下午她以為自己已經清醒了，於是獨自開車出門購物；亨德里在路上被友人費爾本（Kate Fairburn）遇見，由於2人在前一晚都喝了不少酒，費爾本看到亨德里開車後，連忙向路旁的警察「暗示」自己昨晚亨德里才跟自己徹夜飲酒。

警方接獲費爾本報案後，在亨德里住處等待她回家，進行酒測後，證實她吐氣所含酒精濃度超標；亨德里遭逮捕移送檢調單位後，檢調人員也發現她不但說話含糊不清，整個人也沒有精神。

亨德里表示，自己事發前確實到凌晨3點前都在喝酒，但隨後搭乘計程車回家，因為覺得已經「退酒」了，所以下午才會開車出門；最終，她承認自己「酒後駕駛」，並被罰款英鎊250元（約台幣9549元）、禁止駕駛20個月以及支付危害道路安全相關費用。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

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