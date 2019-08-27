反送中》香港獨派學生組織成員 在旺角遇襲

2019-08-27 21:50

〔即時新聞／綜合報導〕香港獨派學生組織「學生動源」的召集人和成員今（27）日晚間傳出在旺角被襲擊，目前已報警處理。

消息指出，今日晚間8點整，學生動源召集人鍾翰林及1名女成員於旺角登打士街的登打士廣場，遭1名身穿白色外套及1名身著紅色短袖衣服的中年男子攻擊，2名男子都戴上黑色口罩，襲擊期間還爆粵語粗口「你屌乜撚嘢？」之後2名男子朝廣華醫院方向逃走，遭襲擊的2人已報警。

香港網友紛紛表示「（報警）有用咩？」、「自衛啦，報乜警（報什麼警）」、「小心報警被人反告」。

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