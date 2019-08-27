反送中》港府高層：考慮任何手段恢復秩序，料國際能體諒

2019-08-27 21:49

〔即時新聞／綜合報導〕港特首林鄭月娥今（27）日上午召開記者會時，不但駁回民間提出的5大訴求，更表示不排除動用《緊急情況規例條例》。香港特區政府商務及經濟發展局局長邱騰華表示，政府會考慮任何可行手段恢復社會秩序，相信國際社會能體諒。

根據港媒「香港01 」報導，邱騰華表示，政府會按照一國兩制、香港法律、政府及市民的共同意願，考慮以任何可行手段，來恢復和平以及社會秩序。當被問及一旦施行《緊急情況規例條例》，是否會影響到香港的貿易地位和經商環境時，邱騰華則表示，他相信可獲得國際社會體諒，並指，若無和平穩定的環境，任何經濟活動都會受負面影響。

被譽為是「香江第一才子」的陶傑在臉書上表示，有人提出，特首可以引用該條例，便能「不必借助解放軍而在所謂高度自治的框架內『止暴制亂』。」

陶傑表示，該條例在英治時期曾在1967年5月香港共產黨暴動時執行過，倘若此次林鄭月娥動用該法，則有若干點值得思考：港督戴麟趾當時受到香港商界以及各階層的擁戴，與當前林鄭月娥的低落的民意支持度不同；當時工商界和基層市民對於左派無辜掀起暴動，極為厭惡；1967年5月暴動的任何街頭遊行示威，人數從沒有超過5000人，缺乏民氣；1967年英國殖民地政府執行緊急法例時，獲美國支持。而今，美國國會準備通過《香港人權與民主法案》，林鄭月娥如果執行該法，不但美國反應全然未知，也必定對香港立關稅區地位帶來巨大衝擊，對《香港關係法》也會有影響。

最後，陶傑表示，「為杜絕『暴動』資訊交流文宣擴散，維護警察士氣，特府當然須同時封鎖網站、社交媒體包括Facebook，這樣做，西方文明社會是否視之為特首林鄭月娥本人結束『一國兩制』？又會有何後果，外資會否撤出香港？自然是另一個非常有趣而超級巨大的懸念。」

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