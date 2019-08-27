可怕！英國地方媽媽被蚊子叮險喪命 手術昏迷5天才醒來

2019-08-27 23:26

〔即時新聞／綜合報導〕英國25歲母親羅賓遜（Kim Robinson）日前在自家花園曬衣服時，小腿被蚊子叮了1個包，隔天竟出現疼痛、腫脹，羅賓遜就醫後被診斷出「壞死性筋膜炎」，差點送命，甚至在手術後隔5日才醒來，留下大面積傷疤，讓她直呼，「好可怕」！

綜合外媒報導，羅賓遜回憶起被叮的傷口，她將其形容「腫得像樹幹」，還說自己直到傷口發黑、無法行走才就醫。醫生診斷出羅賓遜得了「壞死性筋膜炎」，隔日，她的病情開始惡化，需要手術治療，甚至曾被醫生評估「恐需截肢」。

羅賓遜說，當時她無助地跟醫生說，「如果手術期間需要截肢，請不要叫醒我。」手術過程中，羅賓遜的肺部塌陷，導致心臟驟停3分鐘，而在手術結束隔5日才醒過來，她提起當時情況，「我很怕我就在手術過程中死去。」

羅賓遜指出，住院5星期後，她被轉往另一家醫院做皮膚移植手術，醫生從她胃部取出10x20公分的組織，移植到小腿的傷口上進行修復，手術後，有一段日子她甚至無法行走。

據了解，羅賓遜育有4個孩子，她說，「此事就像噩夢，一切都是在被咬傷後開始的，現在都會在孩子身上放防蚊液，以免同樣的事情再次發生。」

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