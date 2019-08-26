反送中》驅散825遊行踹跪地男子 港警稱：用腳「推開」

2019-08-26 19:04

〔即時新聞／綜合報導〕香港葵涌、荃灣地區昨（25）日舉行反送中遊行，今（26）日的警方在例行記者會中解釋，昨日衝突中有54人被捕，被捕者年齡最小的僅12歲；一度有示威者跪地試圖阻止警察開槍，卻被持槍員警一腳踹開，警方解釋，當時員警不知此人想做什麼，才會一腳「推開」。

綜合港媒報導，「825荃葵青遊行」多區傳出警民衝突，數據指出，昨日有54人被捕，其中1名12歲男童遭警方制伏及拘捕，成為反送中風波以來年紀最小的被捕民眾。警察昨日共施放145枚催淚彈、50枚橡膠子彈、4枚布袋彈和13枚海綿彈。

另外，港警昨日晚間8點多，在荃灣沙咀道開出自6月9日反送中風波以來的實彈第1槍，事後對外宣聲稱是因為生命受威脅才「向天鳴槍」。當時6名警察被示威者包圍，其中3名員警拔出左輪手槍指嚇港人時，有男子跑到示威者和警察中間，下跪請求警察不要開槍，然而港警一腳將男子踹開，事後稱該動作是「自然反應」。

警察公共關係科總警司謝振中在今日的警方例行記者會中宣稱，這名被踢的男子突然出現在員警面前，警察不知道他想做什麼，才會一腳「推開」他；至於被問及為什麼當時港警選擇開槍而不是施放胡椒噴霧，謝振中稱，有示威者手持竹條或鐵棒，有些已削尖，胡椒噴霧並不足以對付這類武器。

對於謝振中的「用腳推開說」，香港網友表示：「推！手字部首；踢！足字部首！好好溫習中文吧！這是小學生都懂的中文！」、「魔警得4隻腳，無手」、「建議黑警重讀幼稚園」、「照這說法，應該係（是）用腳『踓』開男子」。

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