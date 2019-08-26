香港825刻意挑事？逾百黑衣、藍衫人挑釁、丟汽油彈

2019-08-26 07:04

〔即時新聞／綜合報導〕香港825荃葵青遊行，再爆警民流血衝突，警方水砲車、裝甲車、催淚彈齊發，對準示威群眾掃射，更發現至少6名以上警察拔左輪手槍對向群眾，甚至腳踢已經跪地的民眾，在警察武力鎮壓同時，也被發現，有一群藍衫及黑衣「大叔」疑似刻意挑事，藏在人群中打警察、丟汽油彈，激化警民對立，引爆衝突。

綜合港媒報導，截至今天凌晨醫管局的統計，共有22名傷者送醫救治，而警方也在昨天深夜對外控訴「暴徒」行為，宣稱至少15名警察受傷。

昨天衝突主要是在遊行結束後，仍有大批群眾未即時散去，警方也從傍晚左右展開武力清場，而在過程中，有逾百黑人持長棍鐵管、追打警察，並向警車丟汽油彈，據警方說法，警察因生命受到威脅，有6名警察持槍對著群眾，其中1人對空開槍嚇退施暴者。

而經各家媒體及網民提供影片追蹤，逾百黑衣人藏在示威群眾中，有打群眾、也有打警察者，另外，也有部分的藍衫「大叔」，一樣藏在人群中，也是刻意打示威者，造成混亂，而其中有至少2名藍衫大叔於眾安街及青山公路荃灣段交界，以長棍狀武器襲擊十多名的黑衣示威者，手無寸鐵及沒有任何裝備的群眾被打擊至跌坐地上，也有勇敢民眾反擊，制伏藍衫者，被打敗的藍衫者還從車後箱拿出長棍再攻擊群眾，其中1名藍衫者不敵攔截計程車想逃，但被群眾阻車，不過當警方到達時，卻放走藍衫者，讓群眾氣憤。

這群疑似刻意挑事的黑衣及藍衫人，在遊行後堵路、丟擲汽油彈、破壞荃灣區內店舖，造成大批防暴警狂射催淚彈及橡膠子彈、出動水砲車、裝甲車、甚至拔出真槍的依據，但警方對於施暴黑衣人及藍衫者的疑問，都沒有具體回應。

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