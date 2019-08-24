中國祭報復關稅 川普怒飆「美國沒有中國會更好」

2019-08-24 00:10

〔編譯孫宇青／綜合報導〕中國政府23日宣布對美國750億美元商品加徵5％、10％不等關稅，自9月1日及15日分批實施，反制美對中3000億美元商品加徵關稅。對此，川普在台灣時間23日深夜，先後在「推特」上對美國聯準會（Fed）鮑爾及中國開嗆，先嗆鮑爾是美國最大敵人，後直言「美國不需要中國」，甚至要求美企開始尋找中國市場的替代方案。川普一席話隨即讓美股重跌。

在中國宣布加徵關稅後，川普先推文表示：「現在聯準會可以亮傢伙了。」然而，聯準會主席鮑爾隨後在全球央行年會「傑克森霍爾」的演說中，並未一如川普期待、明確釋出降息訊號。對此，川普立刻推文開砲：「聯準會一如往常什麼都沒做，他們可以在不清楚、也不過問我正在做什麼的情況下『發言』，真是不可思議。」

川普還質疑：「美國最大的敵人到底是（聯準會主席）鮑爾，還是習近平主席？」川普向來對鮑爾的利率政策極為不滿。川普還提到：「我們有很強勁的美元，和很懦弱的聯準會。我會『出色地』處理這兩方面，美國將會有優異的表現。」他暗示，很快就會公布相關政策。

怒氣難消的川普馬上加碼砲轟中國，指美國多年來「愚蠢地」輸掉好幾兆美元給中國。中國以每年數百億美元的速度偷竊美國智慧產權，且還想繼續偷下去，「我不會讓這種事發生」，「我們不需要中國，老實說，沒有中國還要好得多了。中國數十年來從美國偷取大量財富之事將會、也必須停止。」

川普指示美國企業「立即尋找中國市場的替代方案，將產業帶回美國，在美國進行生產」，並呼籲美國聯邦快遞公司FedEx、電商平台亞馬遜等涉及運輸產業，徹查、嚴禁‏來自中國或其他地方的類鴉片止痛劑芬太尼，並再嗆中國國家主席習近平言而無信，繼續讓這類藥物流入美國。

川普最後強調，在他上任2年半來，美國經濟大有斬獲，且比中國「大得多」，「我們將會保持下去」。

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