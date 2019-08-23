天花板內驚見超巨型蜂窩 網友目瞪口呆！

〔即時新聞／綜合報導〕嚇死人！天花板內竟然有超巨大蜂窩。澳洲布里斯本一名婦女對屋內不斷傳出嗡嗡聲原本不以為意，但時間久了覺得應該要移除蜂巢了，請來專家掀開天花板後，碩大的蜂窩就此現身。
據《BBC》報導，養蜂場Brisbane Backyard Bees的專家伍德（Paul Wood）透露，這個蜂巢約建立了10個月之久，重達50公斤，估計有5萬至6萬隻蜜蜂。
臉書網友們看到影片後莫不目瞪口呆，也有人好奇蜂窩最後去哪了，伍德表示目前蜂巢暫時先移至他家後院，之後會放到養蜂場內。
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據《BBC》報導，養蜂場Brisbane Backyard Bees的專家伍德（Paul Wood）透露，這個蜂巢約建立了10個月之久，重達50公斤，估計有5萬至6萬隻蜜蜂。
臉書網友們看到影片後莫不目瞪口呆，也有人好奇蜂窩最後去哪了，伍德表示目前蜂巢暫時先移至他家後院，之後會放到養蜂場內。