反送中》劉亦菲挺港警遭杯葛 引出中共黨媒＃挺花木蘭

2019-08-22 23:49

〔編譯周虹汶／綜合報導〕中國女星劉亦菲14日在微博轉貼中國共產黨機關報《人民日報》對香港「反送中」運動的挑釁言論，表態「＃我也支持香港警察＃」，引來外界討伐，選她擔綱主角的明年新片《花木蘭》也遭抵制。但忠黨愛國的「神仙姐姐」22日迎來《人民日報》旗下《環球時報》相救，在黨媒強力動員下，網路正湧現大批「＃挺花木蘭」串連，令意外獲得「神隊友」的製片商華特．迪士尼公司進退維谷。

《環球時報》22日出手替公開挺港警而遭網友攻擊的劉亦菲反擊，指「反中輿論想要杯葛＃花木蘭，彷彿買票看片的人就是民主與自由的敵人」，高調「＃挺花木蘭」及支持劉亦菲，還稱抵制人士是「惡意」把《花木蘭》電影泛政治化的「意識形態偏執狂」，竟將杯葛此片與否和「反中」做連結。環時隨後也對《花木蘭》製片商喊話道，劉亦菲若被換角，華特．迪士尼將損失中國14億觀眾，恐嚇意圖甚明。

劉亦菲生於中國但拿美國籍。她14日轉貼的《人民日報》圖文寫道，「我支持香港警察，你可以打我了」，「香港真可惜」。網友質疑她在美國享盡中國沒有的民主自由，卻支持港警和中共鎮壓香港「反送中」示威者，紛紛把她的《花木蘭》宣傳劇照改為戴防毒面具、右眼矇滲血紗布的「反送中」版，還揚言抵制她的所有作品。中國馬上封鎖「＃抵制花木蘭」，不料這個主題標籤已立刻在香港、美國遍地開花。

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