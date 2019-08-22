美籍男子開心駕新飛機竟墜海 不忘手機自拍影片「紀念」

2019-08-22 15:27

〔即時新聞／綜合報導〕有網友買了一台小飛機開心試駕，不料，飛行到一半飛機竟失靈，墜入美國加州外海，不過男子並不害怕，反倒拿起手機紀錄過程，和他的朋友一起在海中自拍，等待救援。

綜合媒體報導，網友萊許（David Lesh）新買了一台小飛機，打算載友人飛越金門大橋並進行整個海灣之旅，飛行到一半時，卻突然出現意外，引擎失去動力，整架飛機直接墜入美國加州附近外海，不過，兩人墜海後，萊許並無害怕之意，反倒拿起手機紀錄畫面拍下過程，並於海中和女伴開心自拍，等待救援。

萊許表示，當時知道飛機要墜海前，他趕緊拿了手機和可以幫助漂浮的物品，飛機墜海前，兩人打開機門，並跳上飛機機翼求生，待飛機往下沉之後，他們在海中等待救援。

幸運的是，同行的還有另一架友人雷佩特（Owen Leipelt）駕駛的飛機，雷佩特錄下當時萊許飛機墜海的畫面，並趕緊聯絡海上救難隊；雷佩特說，他原先在海上盤旋，卻未看見兩人身影，他以為萊許和他女伴出事了，直到10分鐘後接到萊許電話才安心。

萊許平時即喜愛在社群軟體上分享冒險生活，此次真遇到墜機事件，表示相當震驚，事後在影片提到，原先他還是很擔心會被鯨鯊攻擊，所幸救援人員25分鐘後趕到救援，而國家運輸安全委員會及聯邦航空管理局表示，將會進一步調查意外發生原因。

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