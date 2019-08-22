江西又傳密令掃蕩天主教會 迫害信徒手法曝光

2019-08-22 13:02

〔即時新聞／綜合報導〕中國打壓宗教力道加劇，外媒披露，江西、福建等地區持續發生地下天主教會遭抄家事件，地方政府接獲中央密令，祭出蹲點、突襲與恐嚇等做法，目的在強逼信徒加入受政府控制的愛國會。

長期關注中國人權問題的《寒冬》雜誌今天刊文指出，年初至今，中國政府在國內大力掃蕩天主教地下教會，大批集會地點被強拆、查封，神職人員與信徒則陸續受到警方騷擾。在首波動作後，地方政府現正持續施加壓力，剝奪信徒聚會權利，以逼迫他們加入愛國會。

報導指出，中共高層下令，在江西、福建等天主教人口較多的省份實施大力度鎮壓，地方政府則出動大批人馬貫徹中央指示。前數省份陸續出現抄家潮，失去集會地點的信徒落入更艱困的處境，來自警方的恐嚇與壓力常逼迫他們不得正常生活，即便私下分散聚會，還是很有可能遭舉報而曝光。

據悉，中國政府祭出如此高壓手段，目的就是逼迫神職人員與信徒加入愛國會，一旦入會，當局會透過洗腦轉化等方式，讓這些信徒轉而接受「中國共產黨」、「習近平」成為他們的神，以達到完全控制的目標。

梵蒂岡曾在6月底發布牧靈指導，同意中國境內的天主教神職人員加入愛國會，但同時也支持信徒「基於良心原因」拒絕加入愛國會，並反對中國政府對非官方天主教團體施加暴力恐嚇壓力，然中方卻充耳未聞，持續擴大迫害壓力，外界認為，此乃梵中關係生變的明顯跡象。

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