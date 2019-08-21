各國國情不同！中國人大否決同性婚姻

2019-08-21 21:07

〔即時新聞／綜合報導〕中國人大法工委今（21）日召開史上首次記者會，發言人臧鐵偉回答記者提問時表示，中國將維持一夫一妻、一男一女的婚姻制度，且「絕大多數國家不承認同性婚姻」。這項說法，等於再次向國際證實同婚已合法化的台灣根本不屬於中國管轄。

綜合外媒報導，中國全國人民代表大會常務委員會法制工作委員會（簡稱「法工委」）近日新設發言人職位，欲加強宣傳中國法令。發言人臧鐵偉今（21）日首次露面，第一次召開記者會，在記者會上就被問及中國是否會推動同性婚姻合法化。

臧鐵偉表示，中國現行婚姻法規只允許一夫一妻、一男一女的婚姻關係，稱這「符合國情和歷史文化傳統」、「世界上絕大多數國家都不承認同性婚姻」。

臧鐵偉強調，中國民法典婚姻家庭編草案，選擇維持現行婚姻法相關規定，該草案已經在「中國人大網」公布並徵求意見。

《路透》報導 指出，台灣在今年5月17日已通過同性婚姻的相關法案，聲稱擁有台灣主權的中國，即使曾在大城市出現同志大遊行等活動，同性婚姻合法的可能性是微乎其微。

據悉，中國近幾年曾有少數法委在每年3月的大會上提案，希望促成同性婚姻合法，卻以失敗告終。同性關係在中國雖然不違法，但近來同性戀社群時常成為中國官方的審查對象，令外界擔憂如此的排斥行徑是否會惡化。

中國同志權利倡議者孫文林向《路透》表示，他對官方的說法非常失望，但並不感到意外。他說：「我覺得我和我的伴侶正因國家的法律系統，而犧牲了幸福。」孫文林3年前曾向中國法院申請結婚被拒，他感慨道：「他們正在破壞我們選擇和所愛之人結婚的人生計畫。我感覺到被排擠，而且完全不是立法者關心的對象。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法