反送中》中國施壓 國泰航空員工揭內部恐懼氣氛

2019-08-20 23:59

〔即時新聞／綜合報導〕香港「反送中」運動持續，國泰航空正遭受來自中國官方的壓力，有數名員工形容內部的恐懼氣氛猶如「白色恐怖」，執飛前往中國的航班的機組人員，手機一直受到侵入性檢查。

《路透》報導，香港國泰航空由一名美國人和一名澳洲人於英國殖民時期1946年創立，11天前捲入「反送中」運動，當時中國要求參與抗爭的員工停職。國泰在解雇2名機師，行政總裁何杲（Rupert Hogg）辭職後，仍持續陷入混亂。

國泰航空數名員工揭露了公司內部情況，子公司國泰港龍航空一名機組人員表示，「我們公司正發生『白色恐怖』...我們真的害怕談論政治問題，即使只是閒聊」。她說，有一些親中人士建立的一個Telegram群組，如果發現有人在自己的社群軟體表態支持「反送中」運動，就會在群組公布這些人的個資，像是地址、手機號碼等。

中國民航局本月9日向國泰航空施壓，立即停止所有參與和支持「反送中」的人員執行飛往中國的航班，並要求報送所有飛往中國及飛越中國領空的機組員身分信息。

國泰5名員工表示，飛往中國或飛越中國領空的機組員，此後一直受到監管人員的侵入性檢查。一名機師說，「監管員會檢查機師和機組員的手機，查閱他們WhatsApp的通訊內容和圖片，看看有沒有任何反中內容」。

有3名員工表示，許多機組員都尋求避開中國航班，擔心自己所言所語可能被傳到公司管理層和北京，其中一人說，「如果有乘客問我香港發生的事情，我只會說一些事實，保持中立」。

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