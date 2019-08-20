義大利拒收非洲非法移民 西班牙軍艦出動救援

2019-08-20 23:52

〔即時新聞／綜合報導〕非洲不斷有非法移民試圖橫跨地中海前往歐洲尋求庇護，西班牙人道救援組織「主動張開雙臂」（Proactiva Open Arms）本月在海上尋獲上百名在海上漂泊的移民，至今已在海上滯留19天，大部分的移民仍未獲得歐洲國家接收，並從本月15日起停留在義大利離島外海，仍在等待義大利政府願意接收移民，西班牙政府今（20）日表示，已派遣軍艦出發援助移民。

西班牙非政府組織「主動張開雙臂」的救援船「張開雙臂號」在地中海對從非洲前往歐洲的移民進行人道救援，到本月8日，船上已超過上百名難民，滯留海上等待有國家願意接納。

美國影星李察吉爾（Richard Gere）9日在義大利外的公海登上「張開雙臂號」，帶來物資，並在義大利離島蘭佩杜薩島（Lampedusa）召開記者會，公開呼籲歐洲各國讓救援船靠岸，並給移民申請難民庇護。支持反移民政策的義大利副總理薩爾維尼（Matteo Salvini）回應，李察吉爾可以用私人飛機載這些移民回好萊塢，讓他們住進自己的別墅。

張開手臂號從15日起停留在蘭佩杜薩島外海，處於游泳可及的距離內，「主動張開雙臂」昨（19）日公布影片，顯示有4名移民想要跳海、直接游上岸，最後遭到制止。

直到16日船上3位移民出現病症，義大利政府才允許病患及1名醫療人員登上蘭佩杜薩島治療，而「主動張開雙臂」仍在與義大利政府交涉，但薩爾維尼依舊禁止人道救援船隻進入義大利海域。雖然歐盟日前通過協議，同意接收船上所有難民，但是他們至今仍滯留在海上，昨（19）日薩爾維尼做出讓步，允許船上27名成年人上岸。

截至今（20）日，移民已在海上漂流19天，西班牙政府同意讓難民在該國離島馬約卡島（Mallorca）上岸，遭「主動張開雙臂」婉拒，該組織表示，航行至西班牙需要3天，如果同意西班牙政府的提議，就表示要讓移民忍受船上惡劣環境更長的時間，他們現在處於人道緊急狀態，不可能實行西班牙政府提出的方法。

「主動張開雙臂」今日指出，船上的處境令人絕望，雖然已有6個歐洲國家同意提供援助，但目前船隻仍停在蘭佩杜薩島外海，並說明船上的17名船員已無法掌握狀況，有9名移民跳下海朝岸邊游去，被義大利海岸巡防隊救起，卻拒絕回到船上。西班牙政府約在今日台灣時間晚上9點表示，已派出1艘軍艦朝義大利出發，為救援船上的83名移民提供幫助。

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