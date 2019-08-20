走光！中國官媒狂買粉絲 「違背黨、宣傳口徑錯誤」就GG

2019-08-20 23:36

〔即時新聞／綜合報導〕由於違反「平台操縱政策」，社群媒體巨頭推特（Twitter）19日宣布，刪除936個帳號、停權20萬個受到中國官方控制的帳號。而據中國政府採購網8月16日的公告，「一網互通（北京）科技有限公司」以124.88萬人民幣的金額取得「Twitter帳號推廣」的政府採購項目，要在一個月內替「中國新聞社」的推特粉絲頁增加58萬個粉絲。而在同一日的公告中，「威娜興業（北京）科技有限公司」則以120.6萬人民幣的金額取得替「中國新聞社」的臉書粉絲專頁增加67萬粉絲的標案。

根據「中國政府採購網」的得標公告即其相關文件，該採購項目將花費124.88萬人民幣（約新台幣555.7萬元）為其官媒中新社及中新網推特粉絲頁增加58萬名粉絲。

根據文件中的「招標背景」寫明，「隨著中國在國際上的影響力越來越大，世界各國對中國的了解需求越來越強烈尤其是海外華人僑胞和對中國感興趣國外友人，中新社twitter賬號（帳號）給海外的華人華僑提供了一個良好信息（訊息）橋樑，同時增強了中國新聞社在海外的影響力特別是在華人華僑中間的影響力。鑑於twitter在世界是一個國際性影響力特別大的一個新聞平台，中新社、中新網特此進行了本次針對twitter海外投放的招標。」

在文件中載明，推廣地域的重點是「華人較多的國家及關注中國發展的英語國家和地區」，並且要在合約簽署後一個月內，達成「增粉要求」。另外，文件中載明，「考慮到中新社、中新網粉絲頁粉絲的分佈，為有效提升海外受眾影響力和粉絲頁粉絲互動情況，投標人承諾在推廣期內，北美及澳新地區粉絲數量增長佔比超過8％。」

在「中新社、中新網Facebook帳號推廣政府採購項目」方面，「威娜興業（北京）科技有限公司」以120.6萬人民幣（約新台幣543萬元）的金額得標。該標案則是從簽訂合約起至2020年2月29日止，要替中新社、中新網臉書的官方帳號增加67萬粉絲。

值得注意的是，文件中載明，該項目將實行「責任追究制度」，並將「海外推廣工作中出現的錯誤」分為：政治性和政策性錯誤、嚴重技術性錯誤和一般技術性錯誤。而在「政治性和政策性錯誤」的解釋中寫明，「是指違背黨和國家的方針、政策、法規和招標人對外宣傳口徑的錯誤以及在承接海外推廣項目全程出現洩密的情形。」倘若得標者犯下「政治性和政策性錯誤」，並造成嚴重影響，則得標者將被取消資格。

另外，兩項標案中都註明，資金來源為「財政資金」。

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