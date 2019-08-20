強取體液！中國大規模採取民眾DNA 連幼童都不放過

2019-08-20 15:42

〔即時新聞／綜合報導〕中國國家主席習近平獲終身任期後，迫害人權力道陡然加劇，外媒披露，當局現以「打擊犯罪」為由，在全國範圍內大規模強行採集民眾的生物識別資訊，如血液與唾液樣本等，還有無辜幼童被偷採DNA，讓該國人民隱私受到更嚴重的侵犯。

長期關注中國人權問題的《寒冬》雜誌刊文指出，早在千禧年前後，北京當局便開始著手建立全國性DNA數據庫可查詢系統，並將其納入更大規模公安訊息化工程的「金盾工程」的一部份。然而，人權組織近年卻發現，當局大規模搜集民眾的生物特徵識別資料，目的與其一貫宣稱的「打擊犯罪」無顯著關聯。

報導指出，江西省近期已將採血樣與唾液樣本的行動擴及至境內所有男性民眾，上月24日當地警察大張旗鼓地至轄區內家家戶戶，對每一個家庭的男性成員進行血液、唾液採集，就連小孩子也不放過。官員表示，這些DNA數據將記錄入庫，未來若有人犯法，將可透過大數據比對來掌握嫌犯身分。

除了一般平民，中國政府對於宗教份子、異議人士等「眼中釘」的採樣行動更是從未停過，一名基督教系全能神教會信徒透露，近日曾被便衣警察當街強行取血，他說，「自己不願接受（採樣），就被3、4個警察牢牢按在凳子上，拿著機器扎手指，此後還被取了指紋，同樣也違反他個人意願」。

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