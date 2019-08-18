阿富汗遭炸彈攻擊釀63死 伊斯蘭國宣稱犯案

2019-08-18 23:39

〔即時新聞／綜合報導〕阿富汗今（18）日發生自殺式炸彈攻擊，至少造成63死182傷，爆炸地點大多是伊斯蘭教什葉派信徒居住的區域，而身為伊斯蘭教遜尼派的塔利班（Taliban）否認犯案，並譴責這起恐怖攻擊，隨後伊斯蘭國宣稱犯案，表示他們是對「不信奉正統宗教」的人發動攻擊。

綜合外媒報導，阿富汗首都喀布爾（Kabul）在今日上午，一場婚禮正在進行中時發生自殺式炸彈攻擊，當時該建築內至少有1000人，至少造成63死182傷，隨後伊斯蘭國在即時通訊軟體Telegram宣稱，這場炸彈攻擊是由巴基斯坦裔的IS聖戰士執行。

該爆炸區域主要是伊斯蘭教什葉派信徒的居住地，由遜尼派信徒組成的伊斯蘭國指出，他們是對「不信奉正統宗教」的人發動攻擊。目擊者表示，炸彈客混入婚禮會場後，走到舞台上引爆他的炸彈背心，當時台上包含孩童在內有許多人，爆炸發生後，煙霧瀰漫20分鐘後才散去。

事發後阿富汗內的武裝組織塔利班否認犯案，並譴責這起恐怖攻擊，表示這是不正義也不應該發生的，阿富汗總統阿什拉夫（Ashraf Ghani）回應，塔利班曾為開打組織（Al-Qaeda）或伊斯蘭國等恐怖組織提供活動據點，對於這起事件也不能免責。

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