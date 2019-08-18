反送中》網傳員工指導示威者癱瘓機場交通？ 機管局回應了

2019-08-18 23:53

〔即時新聞／綜合報導〕香港反送中抗爭越演越烈，近日網路上流傳一張疑似是機管局員工和示威者的對話紀錄，內容有關機場集會的運作以及保安。對此，中國網友認為，示威者與機管局員工雙方互應、癱瘓機場交通。對此，機管局（香港機場管理局）今（18日）表示，將進行內部調查，若證實其員工有不當行為，將會嚴肅處理。

綜合媒體報導，該張對話記錄的截圖，內容包含疑似機管局員工，向示威者表達支持、提醒安全，並建議示威者不要每天在機場進行示威，可以「隔日」進行。如此一來，既能給其他示威者多點緩衝時間抵達機場，二來也可以降低對旅客的衝擊，以及緩和社會不滿。

該名疑似機管局員工表示，「我們好多同事都覺得你們在機場示威比在市區裡好，機場始終比市區安全」。並指導示威者，可以在機場通道靜坐，以癱瘓機場交通，向港府施壓，同時也提醒，千萬不要阻礙乘客登機，避免引起外界觀感不佳，而降低外界支持。

根據《立場新聞》報導 ，對此，機管局表示，將進行內部調查，若證實所屬員工有不當行為，將會嚴肅處理。並強調，13日當日機管局員工及機場保安緊守崗位，並配合警方執法，絕無阻礙警方進場處理糾紛，最後，譴責機場內發生的暴力事件，並對傷者表達慰問。

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