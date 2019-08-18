遭中共要求交出罷工名單 國泰航空CEO竟然這樣做...

2019-08-18 20:09

〔即時新聞／綜合報導〕反送中行動持續升級，國泰航空也因為抗爭發起的罷工行動備受關注，其行政總裁（CEO）何杲（Rupert Hogg）、顧客及商務總裁盧家培更在日前雙雙「被辭職」。據悉，何杲被北京當局要求交出罷工名單，但名單上只有一個人的名字，便是何杲自己，此消息被瘋傳網路，讓不少網友肅然起敬！

據中媒指出，中共官媒《央視》在本月16日下午約莫4點50分，率先發布國泰航空2名總裁辭職消息，至於國泰航空官方一直到下午5點14分才發出公告，不免引起外界揣測，2名總裁其實是受到北京當局壓力才遞上辭呈。

據悉，「被辭職」的其中一名總裁何杲日前就被中共民航局要求交出響應反送中罷工的員工名單，事後何杲應要求交出名單，但名單上竟然只有「何杲」一個名字，他也表明自己為員工罷工一事負責，不出賣任何一位員工！此消息瘋傳網路，不少網友感動直呼「一定要記住這位先生的名字：Rupert Hogg 何杲先生」！

民進黨立委王定宇今下午也在臉書上分享這個消息，表示這讓他想到台灣在1947年發生的228事件，台南的湯德章先生一樣選擇犧牲自己，挽救許多當時參與反抗政府行動的台南社會人士及學生，即便被捕後遭刑求也堅決不透露任何一個姓名。王定宇感動表示：「真正的勇士在面臨重大選擇時，展現出人性最高尚的光輝...Rupert Hogg 何杲先生！I salute you！」

真正的勇士！中共民航局要求國泰CEO把員工名單交給中共，CEO（英國人）交了自己的名字！表明為員工罷工負責！辭職！他沒有出賣任何一名國泰員工！把責任全部自己扛了！請我們記住這位先生的名字：Rupert Hogg 何杲先生！I salute you! 英國人做得到的，中國人永遠做不到！ pic.twitter.com/XH1Eog8zFf — David Ng （@AndrewC86186） 2019年8月17日

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